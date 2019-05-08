Українські дипломати в ООН нагадали: Сущенко в неволі вже 950 днів



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Політв'язень Роман Сущенко

Сущенко перебуває у російській в’язниці

Постійне представництво України при ООН привітало звільнення двох репортерів Reuters після 500 днів ув’язнення у М’янмі, і водночас нагадало, що український журналіст Роман Сущенко перебуває в неволі в Росії вже 950 днів.

Про це йдеться на сторінці представництва у Twitter.

«Після більш ніж 500 днів ув‘язнення у М’янмі репортери Reuters Ва Лоне та К’яв Сое Оо нарешті вийшли на свободу. Це величезна перемога для всіх захисників свободи слова. Водночас сьогодні минає вже 950-й день перебування репортера Укрінформу Романа Сущенка у російській в’язниці. Битва триває«, - заявили українські дипломати.

Раніше у Європарламенті закликали РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів.