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    Українські дипломати в ООН нагадали: Сущенко в неволі вже 950 днів

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    <span>Політв'язень Роман Сущенко</span> - Українські дипломати в ООН нагадали: Сущенко в неволі вже 950 днів
    Політв'язень Роман Сущенко

    Сущенко перебуває у російській в’язниці

    Постійне представництво України при ООН привітало звільнення двох репортерів Reuters після 500 днів ув’язнення у М’янмі, і водночас нагадало, що український журналіст Роман Сущенко перебуває в неволі в Росії вже 950 днів.

    Про це йдеться на сторінці представництва у Twitter.

    «Після більш ніж 500 днів ув‘язнення у М’янмі репортери Reuters Ва Лоне та К’яв Сое Оо нарешті вийшли на свободу. Це величезна перемога для всіх захисників свободи слова. Водночас сьогодні минає вже 950-й день перебування репортера Укрінформу Романа Сущенка у російській в’язниці. Битва триває«, - заявили українські дипломати.

    Раніше у Європарламенті закликали РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів.

    ООН Twitter журналіст
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