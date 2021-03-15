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    Українські готелі відтепер зможуть отримувати зірки

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    Українським готелям знову почнуть присвоювати зірки - Українські готелі відтепер зможуть отримувати зірки
    Українським готелям знову почнуть присвоювати зірки
    Фото з відкритих джерел

    Серед заявок нині є чотири столичні заклади та п'ять регіональних, які претендують на 5 зірок

    В Україні запрацювала комісія, яка присвоює зірки готелям. Перше її засідання має відбутися 16 березня. Про це повідомили у Мінкульті.

    Зазначимо, минулого року повноваження встановлювати категорії готелям передали від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до Державної агенції з розвитку туризму, яка підпорядковується Мінкульту. Відтак тепер сформували склад нової комісії, яка роздаватиме зірки. Наразі на її розгляд подали 75 заявок.

    «Зараз такі категорії (зірки – ред.) з п’яти тисяч закладів розміщення в Україні мають не більше двохсот. Велика частина заявок подана вперше, у частини учасників ринку вже закінчується строк дії ліцензій, деякі потребують категоризації для відкриття гральних закладів», – зазначає очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

    Напередодні затвердили новий склад комісії. До нього увійшли представники Державного агентства розвитку туризму, Мінкульту, комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, представники громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей.

    «Нашою метою було законодавчо закріпити якісні зміни і запустити роботу комісії з принципово новими, прозорими підходами до аналізу і затвердження заявок. Категоризація закладів розміщення – це насамперед відповідність стандартам, підвищення якості сервісу, і, як наслідок, отримання нових можливостей для залучення туристів», – зазначає міністр культури Олександр Ткаченко.

    Він додав, що серед заявок нині є чотири столичні заклади та п'ять регіональних, які претендують на 5 зірок.

    Паралельно запрацює і комісія з апеляцій, яка буде розглядати скарги готелів, які не погоджуються з висновками основної комісії.

    Теги: Мінкульт міністр готель Олександр Ткаченко
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