Готелі у двох містах України отримали ліцензії на ведення грального бізнесу

Дозвіл на відкриття казино першим в Одесі отримав готель Gagarinn, у Львові – Grand Hotel Lviv

Сьогодні два готельних комплекси країни отримали ліцензії на відкриття казино у свох приміщеннях. Як стало відомо з документу, опублікованого на сайті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, одну з них отримала компанія «Преміум» на відкриття казино в готелі Gagarinn в Одесі.

Місцем провадження гральної діяльності названо перший та сьомий поверх готелю площею 4227 квадратних метрів.

Також комісія видала ліцензію компанії «Небула Геймс» на відкриття казино у львівському готелі Grand Hotel Lviv. Казино буде розміщуватися на другому поверсі готелю.

У той же час комісія відмовила гральному клубу «Лорд» у Києві на отримання подібної ліцензії. Вона не змогла чітко визначити походження коштів статутного капіталу компанії. З цієї ж причини комісія відмовила компанії «Слотс.Ю.Ей» на отримання ліцензії на відкриття онлайн-казино.

Раніше стало відомо, що керівництво Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей невдовзі після призначення на посади роздало собі 1,2 млн грн у вигляді премій, допомоги і стимулюючих виплат.

Крім того, у Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, де під час Революції Гідності згоріли люди, відкрили покерний клуб.

2 лютого першу ліцензію на діяльність онлайн-казино отримала компанія «Спейсикс» (торгова марка «Космолот»).