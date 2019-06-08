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    Українські курсанти навчаються розмінуванню в Естонії

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    Українські курсанти навчаються розмінуванню в Естонії

    Після навчання курсанти перейдуть на роботу до Державної служби України з надзвичайних ситуацій

    Сапери на полігоні в Сіргала в рамках програми, що фінансується Міністерством закордонних справ Естонії, поділились досвідом з розмінування з українськими курсантами зі Львова та Харкова.

    Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

    «Наше завдання - поділитися досвідом у використанні міжнародного протимінного стандарту IMAS», - сказав радник Центру розмінування Рятувального департаменту Естонії Арно Пугонен.

    Інтерес до обміну досвідом двосторонній. Естонські сапери працюють на рівні вищих світових стандартів, українські ж - мають поточний досвід дій у військових умовах.

    «Ми хочемо дізнатися і побачити, як працюють наші естонські колеги. Завдання ж однакові. Те ж саме, що роблять наші сапери, роблять і наші естонські товариші - знищують боєприпаси часів воєн. У нас зараз є більш серйозна сучасна проблема. Використовуються сучасні системи ведення вогню, і, звичайно, вони більш небезпечні», - сказав начальник кафедри Національного університету цивільного захисту України Ігор Толкунов.

    Після навчання курсанти перейдуть на роботу до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    розмінування навчання боєприпаси
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