Українські літаки «Руслан» перевозитимуть європейські супутники
- Сьогодні, 05:00
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Підприємство «Антонов» уклало контракт з французькою компанією Bollore
Державне підприємство «Антонов» підписало контракт із французькою компанією Bollore на перевезення супутників.
Про це написав президент Петро Порошенко на сторінці в Twitter.
Порошенко зазначив, що 35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан», який досі є одним із найбільш успішних у класі важких транспортних літаків.
«Підтвердженням цього є контракт заводу «Антонов» та французької компанії Bollore. АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, державне підприємство «Антонов» відзначає 35-річчя від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан».
Зокрема, 22 грудня 2017 року на державному підприємстві «Антонов» відбулася частина заходів, присвячених 35-річчю від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан».
На території аеродрому «Київ-Антонов-2» видовищний демонстраційний політ виконав модифікований варіант «Руслана» Ан-124-100М-150, який експлуатується в парку авіакомпанії «Авіалінії Антонова».