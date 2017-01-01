Українські літаки «Руслан» перевозитимуть європейські супутники

Підприємство «Антонов» уклало контракт з французькою компанією Bollore

Державне підприємство «Антонов» підписало контракт із французькою компанією Bollore на перевезення супутників. Про це написав президент Петро Порошенко на сторінці в Twitter. Порошенко зазначив, що 35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан», який досі є одним із найбільш успішних у класі важких транспортних



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Ан-124 «Руслан»

Підприємство «Антонов» уклало контракт з французькою компанією Bollore

Державне підприємство «Антонов» підписало контракт із французькою компанією Bollore на перевезення супутників.

Про це написав президент Петро Порошенко на сторінці в Twitter.

Порошенко зазначив, що 35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан», який досі є одним із найбільш успішних у класі важких транспортних літаків.

«Підтвердженням цього є контракт заводу «Антонов» та французької компанії Bollore. АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державне підприємство «Антонов» відзначає 35-річчя від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан».

Зокрема, 22 грудня 2017 року на державному підприємстві «Антонов» відбулася частина заходів, присвячених 35-річчю від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан».

На території аеродрому «Київ-Антонов-2» видовищний демонстраційний політ виконав модифікований варіант «Руслана» Ан-124-100М-150, який експлуатується в парку авіакомпанії «Авіалінії Антонова».