Прийшов час припинити знищення митної служби

Анатолій Макаренко Колишній голова Державної митної служби

Анатолій Макаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злочинно віддавати питання будівництва сильної Митної Служби країни дилетантам і популістам

Мовою оригіналу

1. Семь последних лет таможню бесконечно «реформируют», превратив некогда эффективный государственный институт в слабую, зависимую и неавторитетную структуру. Сначала ее объединили с налоговой службой в Миндоходов, потом реорганизовали Миндоходов в Фискальную службу, потом разъединили в отдельные структуры (наконец-то), а теперь снова упорно продвигается идея о том, что разъединять не надо было и все надо вернуть назад. Ну, скажите, какая структура выдержит такие «качели»? Какие в этой структуре останутся специалисты? Какая будет институциональная память у руководителей, которых меняют, как перчатки? Какому руководителю при такой системе есть резон что-то улучшать и налаживать, если он точно знает, что пришел не более, чем на год и то, если повезет? Пора прекратить этот затянувшийся акт фактического уничтожения таможенной системы страны. Отогнать от таможни всех политических «экспертов», убрать из зон таможенного контроля правоохранителей с коррупционными «хотелками», провести адекватные кадровые назначения, начать решать, в конце концов, вопросы социальной защиты сотрудников.

2. Неразумно, вредно и преступно снова отдавать вопросы строительства сильной Таможенной Службы страны дилетантам и популистам. Потеряем время. Уничтожим остатки профессиональных кадров, создадим таможенный «Макдональдс», а потом снова сядем у разбитого корыта и пойдем за очередным траншем к МВФ и тем, для кого выгодна импортозависимая, неиндустриальная Украина.

3. Основными функциями таможен Евросоюза есть защитная, регуляторная, фискальная. Мы же идём путём «фискализации» работы таможни, что в корне неверно. Вопрос борьбы с контрабандой не решить без контроля за товаропотоком и реализацией внутри страны, без 100% фискализации розничной продажи, отслеживания товара от таможни до конечного потребителя и, вообще, отсутствующего в принципе в нашей стране контроля за внутренним рынком. На вопрос «Когда мы поборем контрабанду?» есть очень простой ответ: «Когда бабушка на рынке не сможет продать пучок петрушки без кассового чека». Потому, что пожалеть бабушку не означает разрешить ей торговать на базаре петрушкой без чека. Пожалеть бабушку означает дать бабушке достойную пенсию, чтобы петрушкой торговать не нужно было.

4. В бюджете страны не заложено ни копейки средств на развитие таможенной инфраструктуры. У нас нет ни одного государственного таможенного терминала. Пункты пропуска на границе находятся в позорном состоянии. Неэффективный государственный менеджмент превратил таможню в неэффективный инструмент пополнения бюджета. Не говоря уже о других ее функциях.

5. Губернаторам, политикам, коллегам-пограничникам и другим рекомендовал бы заниматься вопросами социальными вопросами областей, законотворчеством и незаконной миграцией, а не лезть топорно и вредоносно в таможенный контроль и таможенное оформление. Шума много, вреда намного больше.

Вывод:

Если мы не хотим, чтобы наши дети и внуки выплачивали наши долги, то нам нужна честная, эффективная, профессиональная, высоко оплачиваемая таможенная служба без правоохранительных органов в зонах таможенного контроля и без какой-либо политики внутри ведомства.

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