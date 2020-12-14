Українські науковці візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від Covid-19

Вчені будуть обмінюватися інформацією про дієвість вакцини

Українські та ізраїльські науковці спільно працюватимуть над створенням вакцини від Covid-19 і будуть обмінюватися інформацією про її дієвість. Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з главою МОЗ Ізраїлю Юлієм Едельштейном. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в соцмережі Facebook.

«Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Корнійчук та Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини», ─ йдеться в повідомленні.

Міністр Едельштейн зазначив, що ізраїльська сторона сприятиме швидкому отриманню Україною вакцини від Covid-19 відомих міжнародних компаній, які вже затверджені FDA чи знаходяться на остаточній стадії дослідження.

«Співрозмовники домовились вивчити питання щодо квоти на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках «Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю». Також були обговорені питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки», ─ підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 грудня COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Нагадаємо, Латвія планує масову вакцинацію від Covid-19 на початку січня 2021 року.