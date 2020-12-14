Латвія планує масову вакцинацію від Covid-19 на початку січня 2021 року

Вакцини з першої поставки будуть розподілені між лікарями лікарень, де лікуються пацієнти з коронавірусом

Однак масова вакцинація розпочнеться не раніше другого кварталу 2021 року

У Латвії перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть на початку січня наступного року. Про це повідомляє Diena.

За словами міністра охорони здоров'я країни Илзи Винькеле, Латвія виконала всі попередні умови, щоб якнайшвидше розпочати вакцинацію населення від коронавірусу.

При цьому міністр додала, що вакцинація буде добровільною.

Директор Державного агентства ліків Литви Свен Хенкузенс повідомив, що перша партія вакцин, як очікується, буде складатися з 12 тисяч доз, що дозволить прищепити 6 тисяч осіб. Вакцини з першої поставки будуть розподілені між лікарями лікарень, де лікуються пацієнти з коронавірусом.

Планується також забезпечити вакцинами співробітників Служби невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, що Латвія вводить жорсткий карантин через спалах Covid-19.