Кампанія декларування-2021 завершена. НАЗК розпочинає перевірку звітів топ-чиновників

За період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 звітів про статки

Перші результати перевірок декларацій будуть опубліковані менш ніж за три місяці

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що кампанія декларування-2021 офіційно завершена і протягом неї надійшло майже 800 тисяч декларацій.

Згідно з повідомленням НАЗК, голова відомства Олександр Новійков заявив, що за період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації. З них – 720 509 щорічних декларацій чинних посадовців. Ще 71 363 декларації подали особи, які припинили працювати в органах влади минулого року.

Новіков зазначив, що вже розпочато повну перевірку 251 декларації посадовців, яка «здійснюється за чітким порядком без жодної дискреції».

«Найперше перевіряємо високопосадовців, з-поміж яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ та Верховного суду, депутати Верховної Ради. Підкреслю: у випадку, якщо НАЗК завершило перевірку декларації високопосадовця за 2019 рік, цього року його декларація, дотримуючись черги, не перевірятиметься.Також у списку ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють і журналісти. Перші результати перевірок будуть опубліковані менш ніж за три місяці», – сказав Новіков.

Також голова НАЗК анонсував запуск спеціального опитування для суб’єктів декларування, який має допомогти фахівцям агентства покращити роботу сервісів за відгуками учасників опитування.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак задекларував квартиру в Києві, Mercedes та понад 444 тис. зарплати.

Зазначимо, мер столиці Кличко показав декларацію за 2020 рік.

Також сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками.