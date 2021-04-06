Біткоїни й не тільки: півтора десятка нардепів задекларували криптовалюту

Деякі депутати володіють не лише Bitcoin та Etherium, але і NXT, Ripple та Litecoin

Найбільше криптовалюти має Анатолій Урбанський

Близько 15 народних депутатів України задекларували заощадження у криптовалюті. Про це свідчать декларації народних обранців за 2020 рік.

Найбільше криптовалюти має член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Анатолій Урбанський, який вказав, що володіє 4256,3278 Bitcoin та 4256,3278 Bitcoin Cash.

Ще один народний депутат – член депутатської групи «Довіра» Сергій Вельможний – задекларував 11 428 одиниць криптовалюти MONERO (у гривневому еквіваленті станом на 5 квітня 2021 року це – близько 83 909 175 грн (7 341,03 грн за 1 MONERO).

356 одиницями криптовалюти Ethereum та 49 одиницями Bitcoin володіє колишній «слуга», а нині позафракційний Гео Лерос (у гривневому еквіваленті станом на 5 квітня 2021 року це – близько 20 811 048 грн (58 516 за 1 Ethereum) та 80 236 030 грн відповідно).

Тим часом «слуга народу» Василь Мокан має найбільше різномаїття криптовалют. Зокрема, він задекларував, що у різних обсягах володіє не лише Bitcoin та Etherium, але і NXT, Ripple та Litecoin.

Загалом заощадження у криптовалюті зафіксували, серед іншого, 10 «слуг народу», один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп «Партія «За майбутнє» та «Довіра». Три парламентарі – «слуги народу» Дмитро Гурін та Юрій Камельчук, а також членкиня фракції «Голос» Інна Совсун, – вказали у деклараціях, що криптовалютою володіють їхні партнери по шлюбу.

Водночас голова партії «Голос» Кіра Рудик у 2020 році продала криптовалюту, якою володіла, задекларувавши 505,101 тис. грн від продажу Bitcoin і 461,08 тис. грн від продажу Ethereum (їх у неї, згідно з декларацією за 2019 рік, було 1,006 та 31,723809 одиниць відповідно).

2 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про віртуальні активи. За нього проголосували 230 народних депутатів.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що він має впорядкувати нормативно-правове регулювання ринку віртуальних активів (криптовалюти) та їх учасників.

Як повідомлялося, згідно з деклараціями народних депутатів за 2019 рік, депутати Верховної Ради володіли криптовалютами на загальну суму $200 млн.

Нагадаємо, 1 квітня завершались кампанія декларування-2021 офіційно завершена. НАЗК повідомило, що протягом кампанії надійшло майже 800 тисяч декларацій.

Джерело: Радіо Свобода