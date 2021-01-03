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    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів

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    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів - Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів
    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів
    Фото: ДПСУ

    Для гвинтокрилів облаштували два ангари у Харківській області і по одному ангару на Сумщині та у Києві

    Державна прикордонна служба України планує отримати цього року десять французьких гелікоптерів Airbus Н125 від компанії Airbus Helicopter.

    Про це інформує пресслужба прикордонників.

    «Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України», – йдеться у повідомленні.

    У ДПСУ зазначили, що торік Київ отримав від французів два аналогічних гвинтокрили.

    Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зауважив, що вони у 4-5 разів більш економічні у порівнянні з Мі-8, які є на озброєнні відомства.

    Протягом року гвинтокрили налітали майже 460 годин. Їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. При цьому, навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом українського кордону.

    Зараз у службі вже підготували 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіків.

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    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів
    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів
    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів
    Українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів
    Фото: ДПСУ

    У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області.

    Нагадаємо, що у межах міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту прикордонники очікують отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.

    Теги: прикордонники МВС Київ Держприкордонслужба машини вертоліт навчання
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