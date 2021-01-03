Паралізовано рух трамваїв на Троєщині: вагон зійшов з рейок (фото)

На Троєщині вагон зійшов з рейок

На місце аварії направлено технічну службу підприємства

За повідомленням Київпастрансу, затримується рух трамваїв №28, 33к по вул. Закревського/Кіностудія «Фільм UA» з технічних причин. На місце аварії направлено відповідну технічну службу підприємства.

Нагадаємо, представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

Читайте також: