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    Події в Україні

    У Львові нетвереза водійка скоїла дві аварії і втекла

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    У Львові нетвереза водійка скоїла дві аварії - У Львові нетвереза водійка скоїла дві аварії і втекла
    У Львові нетвереза водійка скоїла дві аварії

    Патрульні склали на п'ять протоколів

    Ввечері 2 січня у Львові нетвереза 48-річна жінка скоїла дві аварії у місті та втекла.

    По це повідомили у патрульній поліції області.

    Зазначається, що автомобіль Peugeot спочатку в'їхав в інше авто на одній з вулиць Львова. Водій постраждалого транспортного засобу повідомив про інцидент правоохоронців та назвав номерні знаки порушниці.

    Згодом Peugeot влетіло у зупинку громадського транспорту та знесло дорожні знаки. Жінка намагалася втекти.

    Патрульні знайшли на місці події уламки авто і номерні знаки. Вони були такими ж як ті, що назвав очевидець попередньої ДТП.

    Правоохоронці знайшли водійку машини. Львів'янка мала ознаки алкогольного сп'яніння. Drager показав результат 1,5 проміле.

    На жінку склали п’ять протоколів: два - за порушення ПДР, що призвело до ДТП; два - за втечу з місця ДТП, а один - за керування у стані сп'яніння. 

    Теги: ДТП Львів машини водій ПДР автомобіль жінка
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