У Львові нетвереза водійка скоїла дві аварії і втекла

Патрульні склали на п'ять протоколів

Ввечері 2 січня у Львові нетвереза 48-річна жінка скоїла дві аварії у місті та втекла.

По це повідомили у патрульній поліції області.

Зазначається, що автомобіль Peugeot спочатку в'їхав в інше авто на одній з вулиць Львова. Водій постраждалого транспортного засобу повідомив про інцидент правоохоронців та назвав номерні знаки порушниці.

Згодом Peugeot влетіло у зупинку громадського транспорту та знесло дорожні знаки. Жінка намагалася втекти.

Патрульні знайшли на місці події уламки авто і номерні знаки. Вони були такими ж як ті, що назвав очевидець попередньої ДТП.

Правоохоронці знайшли водійку машини. Львів'янка мала ознаки алкогольного сп'яніння. Drager показав результат 1,5 проміле.

На жінку склали п’ять протоколів: два - за порушення ПДР, що призвело до ДТП; два - за втечу з місця ДТП, а один - за керування у стані сп'яніння.