Українські розвідники показали справжній бій



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Відстань до позицій окупантів складала 273 метри

Бойова операція розвідувальної групи пройшла успішно - без втрат з боку українського підрозділу

Розвідники групи К-2 з 54-ї бригади, відомі з дрон-роликів спецоперацій ЗСУ на фронті, показали фрагмент ближнього бою – «не з БПЛА, як зазвичай, а з вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою». Відео розміщено на YouTube-каналі підрозділу.

Як розповіли військові, на одній з ділянок лінії зіткнення противник щодня здійснював обстріли українських позицій, що призвело до втрат у рядах ЗСУ.

«Після чого за справу взялися розвідники К-2. Була спланована бойова операція разом з групами прикриття з інших підрозділів, які постійно допомагають нам, і одного разу по позиціях окупантів прилетіла несподівана і адекватна відповідь», - розповіли бійці.

За їх словами, відстань до позицій бойовиків становила 273 метри.