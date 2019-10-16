Українські розвідники показали справжній бій
Відстань до позицій окупантів складала 273 метри
Бойова операція розвідувальної групи пройшла успішно - без втрат з боку українського підрозділу
Розвідники групи К-2 з 54-ї бригади, відомі з дрон-роликів спецоперацій ЗСУ на фронті, показали фрагмент ближнього бою – «не з БПЛА, як зазвичай, а з вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою». Відео розміщено на YouTube-каналі підрозділу.
Як розповіли військові, на одній з ділянок лінії зіткнення противник щодня здійснював обстріли українських позицій, що призвело до втрат у рядах ЗСУ.
«Після чого за справу взялися розвідники К-2. Була спланована бойова операція разом з групами прикриття з інших підрозділів, які постійно допомагають нам, і одного разу по позиціях окупантів прилетіла несподівана і адекватна відповідь», - розповіли бійці.
За їх словами, відстань до позицій бойовиків становила 273 метри.