Сніг та морози: синоптики шокували прогнозом погоди на початок березня



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Погода в Україні у березні 2020 здивує морозами з першого ж дня весни

Погода в Україні на початку весни 2020 буде досить прохолодною

В Україні перша половина березня буде з морозами, а в деяких областях очікується сніг.

Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру.

За прогнозами Укргідрометцентру, холоднішати почне вже в кінці лютого, а останній день місяця здивує навіть денними морозами.

Вже 27 лютого почне холоднішати - атмосферний фронт прийде із Заходу, по всій країні опади.

28 і 29 лютого похолодає вже по всій країні, опади у вигляді дощу зі снігом будуть переміщатися з Заходу на Схід.

1 березня буде прохолодно - удень +2+5, на Півдні +5+8. Вночі від +1 до -4, заморозки прийдуть навіть у південні області.

На Заході та крайньому Сході в перший день весни ймовірний сніг.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, в Україну прийде хвиля потепління. Вдень повітря прогріється до +7+11 по північній і східній межі, на Заході, Півдні і в Центрі від +9 до +15 градусів. Досить сильний дощ пройде в західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині, невеликі опади у Чернігівській області.