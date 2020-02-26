  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сніг та морози: синоптики шокували прогнозом погоди на початок березня

    • Розсилка
    Погода в Україні у березні 2020 здивує морозами з першого ж дня весни - Сніг та морози: синоптики шокували прогнозом погоди на початок березня
    Погода в Україні у березні 2020 здивує морозами з першого ж дня весни

    Погода в Україні на початку весни 2020 буде досить прохолодною

    В Україні перша половина березня буде з морозами, а в деяких областях очікується сніг.

    Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру.

    За прогнозами Укргідрометцентру, холоднішати почне вже в кінці лютого, а останній день місяця здивує навіть денними морозами.

    Вже 27 лютого почне холоднішати - атмосферний фронт прийде із Заходу, по всій країні опади.

    28 і 29 лютого похолодає вже по всій країні, опади у вигляді дощу зі снігом будуть переміщатися з Заходу на Схід.

    1 березня буде прохолодно - удень +2+5, на Півдні +5+8. Вночі від +1 до -4, заморозки прийдуть навіть у південні області.

    На Заході та крайньому Сході в перший день весни ймовірний сніг.

    3001_1

    Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, в Україну прийде хвиля потепління. Вдень повітря прогріється до +7+11 по північній і східній межі, на Заході, Півдні і в Центрі від +9 до +15 градусів. Досить сильний дощ пройде в західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині, невеликі опади у Чернігівській області.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ