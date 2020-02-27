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    Прогноз погоди на 27 лютого: в Україні дощитиме і буде вітряно

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    <span>Погода в Україні сьогодні буде вологою</span> - Прогноз погоди на 27 лютого: в Україні дощитиме і буде вітряно
    Погода в Україні сьогодні буде вологою

    У Києві сьогодні невеликий дощ, температура вдень 5-7° тепла

    У четвер, 27 лютого, майже на всій території України очікується невеликий дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного-сходу, невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний 5-10 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 4-9°, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму 10-15° тепла», - зазначається у повідомленні.

    У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця; температура протягом доби 0-5° морозу.

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    У Києві сьогодні невеликий дощ, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 5-7°.

    Раніше повідомлялося, що 27 лютого циклон Зехра принесе в Україну дощі та шквальний вітер.

    До слова, синоптики шокували прогнозом погоди на початок березня.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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