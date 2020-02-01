Українцям підказали, як продовжити дивитися закодоване ТБ



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Є кілька способів, як продовжити дивитися супутникове телебачення

З 28 січня 2020 більшість популярних українських телеканалів зникли з безкоштовного доступу, і глядачам, які користуються «супутниковою тарілкою», доведеться платити за можливість дивитися улюблені передачі. Однак є кілька способів, як продовжити дивитися супутникове телебачення.

Перше, що слід відзначити, можна уникнути будь-яких маніпуляцій і залишитися глядачем тільки тих 40 каналів, які продовжують працювати у вільному доступі.

Якщо ж хочеться мати більш широкий вибір матеріалу для перегляду, можна вдатися до одного з варіантів, підключившись до:

інтернет оператора (OTT або IPTV). В Україні сьогодні можна підключитися до Megogo, Oll.tv, Divan.tv, Omega TV, YouTV, Sweet.TV і інших;

цифрового ефірного ТБ (Т2), де закодовані телеканали будуть у вільному доступі. Однак доведеться придбати цифровий приймач і ефірну антену, якщо приймач не вбудований в телевізор;

онлайн-сервісів і дивитися улюблені телеканали через інтернет.

щоб продовжити дивитися саме супутникове ТБ, не переходячи на інші типи прийому, доведеться оформити підписку на одній з DTH-платформ. Наприклад, Viasat чи Xtra TV.

Нагадаємо, литовське телебачення замінить російські передачі на українські.

Як повідомлялося, в Україні медіахолдинги почали кодувати свої телеканали. Це робиться на вимогу Євросоюзу, щоб не порушувати норми і закони ЄС, де супутникові канали доступні тільки в складі спеціальних пакетів. З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не зможуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам.

Джерело Itsider.