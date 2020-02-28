Зрада з непоказом в Україні Олімпіади-2020 скасовується

ГЛАВКОМ



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Бородянський рятує Аласанію за кошт платників податків Укрінформ

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Зранку в п’ятницю, 28 лютого, гучно бахнула інформаційна бомба – виявилось, що Мін’юст заблокував рахунки суспільного мовника «UA:Перший» та його сателітів через борг у майже 10,6 млн євро.

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На «Суспільному» швиденько накатали істеричного прес-реліза, головний посил якого був – все пропало, рахунки арештовані, а без цього – і Євробачення – до побачення, і ніякої Олімпіади-2020.

Мети своєї реліз досягнув. Про можливу відміну трансляцій написали усі ЗМІ, зокрема й Главком. Дійшла ця інформація й до Мінкульту. Слід визнати, цього разу міністр Бородянський проявив себе як файний кризовий менеджер та знищив «зраду» у зародку, при цьому – не забув копнути й керівництво суспільного мовника, зазначивши, що Аласанія та Ко самі винні у ситуації, що склалася.

«Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу «UA:Суспільне» є неприпустимою. Суспільний мовник не передбачив у бюджеті коштів на погашення заборгованості. МКМС аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з Мінфіном ухвалене рішення щодо наближення фінансування, аби «Суспільне» мало можливість розрахуватися з боргами негайно. Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету і МКМС буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування «Суспільного мовника» на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку «Суспільного мовника», – написав чиновник у себе в телеграм-каналі.

Таким чином, легко відстежується примітивна, але дієва комбінація. «Суспільне» не збиралося сплачувати борги, бо краще ж ці гроші виділити собі на премії по 200 000 грн кожному члену наглядової ради, натомість, коли припекло, – підняло істерику, на яку змушені були реагувати у Міністерстві.