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    Українські вчені про ситуацію з коронавірусом: потрібен рік на формування колективного імунітету

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    За минулу добу&nbsp;<span>коронавірусне захворювання підтвердили у 990 людей</span> - Українські вчені про ситуацію з коронавірусом: потрібен рік на формування колективного імунітету
    За минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 990 людей

    Кількість виявлених хворих людей на кінець серпня сягне рівня 110-115 тисяч

    Науковці Київського політехнічного інституту опублікували дослідження, у якому повідомляється, що поширення коронавірусу може уповільнитися у випадку формування колективного імунітету у 60% населення, що може відбуватися протягом одного року. Про це йдеться у повідомленні на сайті установи.

    Серед причин високої динаміки захворювання називають збільшення мобільності населення, економічні чинники, настання літнього періоду, ігнорування елементами захисту.

    «Результати прогнозного моделювання поширення хвороби, отримані з використанням множини різних методів, а саме: методу подібності в математичному моделюванні; рекурентної нейронної мережі (LSTM); нейронної мережі Back Propagation (BPNN), показують, що в серпні прогнозні тренди мають високу волатильність і тенденцію коливання кількості щоденно інфікованих осіб у діапазоні 800–1 500», – йдеться у повідомлені.

    Науковці прогнозують кількість хворих на кінець серпня: «Коефіцієнт кореляції між кількістю інфікованих осіб і кількістю проведених тестів ПЛР-методом є досить високим (К=0.807). Ґрунтуючись на цій залежності, зроблено передбачення, що за умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів (коефіцієнт зростання упродовж останніх двох місяців становив приблизно 1,55 на місяць) кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч».

    Нагадаємо, що на сьогодні в Україні офіційно зафіксовано 73158 хворих, з яких 39876 одужали.

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