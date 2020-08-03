Українські вчені про ситуацію з коронавірусом: потрібен рік на формування колективного імунітету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 990 людей

Кількість виявлених хворих людей на кінець серпня сягне рівня 110-115 тисяч

Науковці Київського політехнічного інституту опублікували дослідження, у якому повідомляється, що поширення коронавірусу може уповільнитися у випадку формування колективного імунітету у 60% населення, що може відбуватися протягом одного року. Про це йдеться у повідомленні на сайті установи.

Серед причин високої динаміки захворювання називають збільшення мобільності населення, економічні чинники, настання літнього періоду, ігнорування елементами захисту.

«Результати прогнозного моделювання поширення хвороби, отримані з використанням множини різних методів, а саме: методу подібності в математичному моделюванні; рекурентної нейронної мережі (LSTM); нейронної мережі Back Propagation (BPNN), показують, що в серпні прогнозні тренди мають високу волатильність і тенденцію коливання кількості щоденно інфікованих осіб у діапазоні 800–1 500», – йдеться у повідомлені.

Науковці прогнозують кількість хворих на кінець серпня: «Коефіцієнт кореляції між кількістю інфікованих осіб і кількістю проведених тестів ПЛР-методом є досить високим (К=0.807). Ґрунтуючись на цій залежності, зроблено передбачення, що за умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів (коефіцієнт зростання упродовж останніх двох місяців становив приблизно 1,55 на місяць) кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч».

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні офіційно зафіксовано 73158 хворих, з яких 39876 одужали.