Українські ветерани завоювали чотири «золота» на змаганнях у Шотландії



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Українці показали одні з найкращих результатів змагань, здійснивши добовий марш-кидок шотландськими горами

У Шотландії на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 команда військовослужбовців і ветеранів з України завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі.

Як повідомляє благодійний фонд «Ветеранська десятка», українці показали одні з найкращих результатів змагань, здійснивши добовий марш-кидок шотландськими горами.

Цього року на The Cateran Yomp змагалися ветерани збройних сил США, Великобританії, України, Данії, Грузії, Австралії, Канади. Марш-кидок включає три етапи: 35 кілометрів (бронзова медаль); 58 кілометрів («срібло») та 87 кілометрів (золота медаль).

У складі команди змагались троє армійців, один представник Національної гвардії України і двоє ветеранів.

Уперше українські ветерани взяли участь у змаганнях The Cateran Yomp минулого року, тоді команда виборола п’ять золотих та одну бронзову медаль. Цього року до підготовки команди долучились фонд «Ветеранська десятка», Трастовий фонд НАТО, посольство Великої Британії та керівництво Збройних сил і Національної гвардії України.



