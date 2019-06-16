Українські військові на здобутих ворожих укріпленнях виявили російські консерви та міни



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Українські бійці проводять активне інженерне переоблаштування та дообладнання нещодавно здобутих ворожих укріплень Фото: Facebook Операції Об’єднаних сил

Залишені ворогом позиції, що мали у російських окупантів ключове значення, тепер контролюються українськими військовими

Військовослужбовці, що виконують бойове завдання на Маріупольському напрямку, повідомляють, що на нещодавно здобутих ворожих укріпленнях знаходять «беззаперечні матеріальні докази російської присутності».

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зокрема, як зазначається, ворог залишив мішки для землі зі штампом «Кубань» та виготовлені у РФ консерви.

«Крім того, окупанти залишили по собі небезпечний «спадок». Наші воїни знешкодили вже понад 600 мін різних систем. І продовжують планомірно очищувати територію позиції від вибухонебезпечних предметів», - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що командувач операції Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Сирський особисто перевірив стан справ на цій ділянці смуги оборони. Сирський подякував воїнам за мужність та стійкість, виявлену ними під час оборони нових позицій сил ООС на Приазов’ї.

«Залишені ворогом позиції, що мали у російських окупантів ключове значення, надійно контролюються українськими військовими. Воїни проводять активне інженерне переоблаштування та дообладнання нещодавно здобутих ворожих укріплень», - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі військовослужбовці окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що входить до складу Об'єднаних сил, під час облаштування своїх передових позицій в районі населеного пункту Мар'їнка виявили та знешкодили понад 40 мін з російським маркуванням.