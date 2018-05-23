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    Українські військові поспілкувалися з Папою Римським у Ватикані

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    Українські військові поспілкувалися з Папою Римським у Ватикані

    Понтифік наголосив, що він неустанно благає Господа, «щоб він загоїв рани, завдані війною та обдарував своїм миром дорогу українську землю»

    Сьогодні військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, поранені воїни АТО, жінки, які втратили чоловіків на війні, курсанти та оркестр Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного взяли участь в загальній аудієнції Папи Римського Франциска на площі Святого Петра у Ватикані, передає посольство України у Ватикані.

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    Українські військові поспілкувалися з Папою Римським у Ватикані
    Українські військові поспілкувалися з Папою Римським у Ватикані
    Українські військові поспілкувалися з Папою Римським у Ватикані
    Українські військові поспілкувалися з Папою Римським у Ватикані

    За інформацією посольства, делегацію очолював владика Михайло Колтун, керівник Департаменту військового капеланства УГКЦ.

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    «Вітаючи українських воїнів, Понтифік наголосив, що він неустанно благає Господа, «щоб він загоїв рани, завдані війною та обдарував своїм миром дорогу українську землю», — йдеться у повідомленні.

    Крім того, за інформацією посольства, по закінченню аудієнції, українські військові мали змогу особисто привітати Понтифіка.

     

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