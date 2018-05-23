Загострення на Донбасі: один український боєць загинув, ще троє - поранені

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Російські окупанти продовжують активні бойові дії на Донбасі

Бойовики 49 разів порушили перемир’я на Донбасі

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Упродовж минулої доби, 22 травня, російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права 49 разів порушували режим припинення вогню, з них 13 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

«Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій», - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку противник вів вогонь з великокаліберного кулемета по населеному пункту Станиця Луганська, не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Троїцьке.

На горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Південне. На донецькому напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки.

Загострилась ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Широкине. З 19-ї до 21 години вечора ворог вдався до обстрілу мирного українського селища Талаківка, що в передмісті Маріуполя. Окупанти випустили по населеному пункту понад 90 снарядів 152 калібру. Втрат серед мирних громадян немає. Пошкоджено селищні промислові приміщення.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем Об’єднаних сил. На місці події усувають наслідки обстрілу військовослужбовці Збройних сил, співробітники Національної поліції та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил.

Під час бойових дій минулої доби один наших захисник загинув та трьох було поранено. Наразі життю поранених загроз немає. Поточної доби втрат немає.

За даними розвідки, знищено чотирьох та поранено чотири бойовика російсько-терористичних військ.

Нагадаємо, під час бойових дій минулої доби двоє наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник учора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Раніше повідомлялося, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку (Донецька область), внаслідок чого загинув 36-річний місцевий мешканець.