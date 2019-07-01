Український бронеавтомобіль «Барс-8» взято на озброєння ЗСУ



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«Барс-8» має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 із 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins

«Барс-8» став другим броньованим автомобілем в Україні після «Козак-2» виробництва НВО «Практика», який пройшов державні випробування

Багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності «Барс-8» для ЗСУ, розроблений автомобілебудівною компанією «Богдан Моторс», взято на озброєння, згідно з наказом Міністерства оборони.

Про це повідомив прессекретар корпорації «Богдан» Сергій Красуля.

«Після завершення дворічного циклу державних випробувань у лютому поточного року перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про взяття бронеавтомобіля на озброєння», - заявив Красуля.

Бойова броньована машина розроблена «Богдан Моторс» у відповідності до вимог Збройних сил України і з урахуванням світових стандартів техніки такого класу.

«Барс-8» став другим броньованим автомобілем в Україні після «Козак-2» виробництва НВО «Практика», який пройшов державні випробування.

Красуля нагадав, що розробка нового бронеавтомобіля для ЗСУ розпочалася в «Богдан Моторс» із 2015 року. Програма передбачала створення декількох напрямів розвитку сучасного бронеавтомобіля. В результаті інженерних пошуків було створено перші прототипи бронеавтомобілів «Барс-6» і «Барс-8», але під час подальших випробувань і конструкторських пошуків у лінійці бронеавтомобілів «Богдан Моторс» залишився лише «Барс-8».

«Барс-8» має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 із 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 і системи забезпечення життєдіяльності екіпажу.

Конструкція бронеавтомобіля передбачає встановлення систем пуску димових гранат, засобів зв'язку і навігації, приладів нічного і денного спостереження, системи регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиосколочну підкладку корпусу, автономну кліматичну систему.

Нагадаємо, у березні було завершено дворічні випробування українського бронеавтомобіля «Барс-8».

Джерело: Інтерфакс-Україна