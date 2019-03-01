Український бронеавтомобіль «Барс-8» успішно завершив дворічні випробування



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Бронеавтомобіль «Барс-8» під час випробувань Фото: mil.in.ua

«Барс-8» став другою бойовою броньованою машиною в Україні після «Козак-2», яка пройшла державні випробування

Завершено дворічні випробування українського бронеавтомобіля «Барс-8».

Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

Зазначається, що випробування розпочались на початку 2017-го року та тривали два роки.

Впродовж випробувань бойова броньована машина (ББМ) «Барс-8» успішно пройшла усі етапи – ходові випробування, проходження бродів, подолання бездоріжжя, підйомів та спусків, зручність десантування, ведення вогню, випробування підривом, балістичну стійкість та ряд інших важливих тестів.

«Барс-8» став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля «Козак-2», яка пройшла державні випробування.

Бронеавтомобіль «Барс-8» розробила українська автобудівна компанія «Богдан Моторс» відповідно до стандартів світових аналогів з урахуванням вимог ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершують випробування БТР-4 з новими корпусами.