Український снайпер на Донбасі знищив підполковника російської армії

Офіцер збройних сил Росії відповідав за спецпідготовку розвідників

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей українському снайперу вдалося ліквідувати офіцера російської армії. Про це повідомляє спільнота International Human Rights Community на сторінці своєї моніторингової місії у Facebook.

За даними організації, ця подія спричинила неабиякий резонанс у лавах окупантів.