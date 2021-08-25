Український снайпер на Донбасі знищив підполковника російської армії
Офіцер збройних сил Росії відповідав за спецпідготовку розвідників
У зоні проведення Операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей українському снайперу вдалося ліквідувати офіцера російської армії. Про це повідомляє спільнота International Human Rights Community на сторінці своєї моніторингової місії у Facebook.
За даними організації, ця подія спричинила неабиякий резонанс у лавах окупантів.
«На окупованому Донбасі стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике. А сьогодні в госпітальну установу ЮВО ВС РФ в м Ростов (РФ) з тимчасово-окупованій території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза Олександровича, підполковника ЗС РФ, 1985 р.н.», – зазначено в дописі.
Також повідомляється, що ліквідований підполковник був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091).
Раніше стало відомо, що Російська Федерація до 1 грудня цього року планує створити в окупованому Криму новий десантно-штурмовий підрозділ збройних сил. Про це повідомляють російські ЗМІ. Нова військова частина базуватиметься у Феодосії, де для цього вже будується військове містечко.
Нагадаємо, 22 серпня на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.
19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського. 7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.
10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.
16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.