Український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt

Всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів

Пристрій Petcube Bites отримав премію платформи Product Hunt Golden Kitty Awards в номінації «Найдивніший продукт року», обігнавши при цьому The Boring Company Ілона Маска. [READ_MORE] Про це йдеться на сайті премії. Премію Product Hunt отримало ще два українських продукти: у номінації «Бот



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Пристрій Petcube Bites

Всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів

Пристрій Petcube Bites отримав премію платформи Product Hunt Golden Kitty Awards в номінації «Найдивніший продукт року», обігнавши при цьому The Boring Company Ілона Маска.

Про це йдеться на сайті премії.

Премію Product Hunt отримало ще два українських продукти: у номінації «Бот року» переміг юридичний бот PatentBot, а в номінації «Кращий споживчий продукт» - сервіс Setapp від Macpaw.

Гаджетом року став iPhone X, залишивши на другому місці Google Pixel 2, а на третьому ще одну розробку Apple - iMac Pro.

Проривом року назвали месенджер Telegram.

Всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів, серед яких Hushme, Flawless App, Crello і Grammarly Keyboard для iOS.

Раніше засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління.

Пристрій Petcube Bites являє собою розумну годівницю з вбудованою камерою спостереження. З його допомогою, як відзначає розробник, власник може заохочувати хорошу поведінку своїх домашніх улюбленців, використовуючи в якості стимулу їх улюблені ласощі.Оснащення Petcube Bites, розібрати і помити яке, як стверджується, не складе особливої праці, включає камеру з ширококутним об'єктивом (138°) і чотирикратним цифровим зумом, здатну знімати відео дозволом Full HD.