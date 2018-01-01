Український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt
- Сьогодні, 10:33
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Всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів
Пристрій Petcube Bites отримав премію платформи Product Hunt Golden Kitty Awards в номінації «Найдивніший продукт року», обігнавши при цьому The Boring Company Ілона Маска.
Про це йдеться на сайті премії.
Премію Product Hunt отримало ще два українських продукти: у номінації «Бот року» переміг юридичний бот PatentBot, а в номінації «Кращий споживчий продукт» - сервіс Setapp від Macpaw.
Гаджетом року став iPhone X, залишивши на другому місці Google Pixel 2, а на третьому ще одну розробку Apple - iMac Pro.
Проривом року назвали месенджер Telegram.
Всього на премію Golden Kitty Awards було номіновано сім українських продуктів, серед яких Hushme, Flawless App, Crello і Grammarly Keyboard для iOS.
Раніше засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління.