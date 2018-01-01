  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    У США з'явиться централізована мобільна мережа 5G

    Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років
    Інформаційний портал Axios повідомив з посиланням на секретні матеріали Ради національної безпеки США про те, що влада країни має намір створити захищену надшвидкісну мобільну мережу 5G для запобігання можливої кіберзагрози з боку Китаю. «Китай захопив домінуючу позицію у виробництві і управлінні мережевою інфраструктурою, І відмова від
    • Сьогодні, 06:39
    • Розсилка

    Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років

    Інформаційний портал Axios повідомив з посиланням на секретні матеріали Ради національної безпеки США про те, що влада країни має намір створити захищену надшвидкісну мобільну мережу 5G для запобігання можливої кіберзагрози з боку Китаю.

    «Китай захопив домінуючу позицію у виробництві і управлінні мережевою інфраструктурою, І відмова від створення подібної мережі призведе до постійного відставання від Китаю в інформаційному полі», - наводить портал витяги з секретного документа.

    Також у раді вказують, що нова мережа допоможе США протистояти «неоколоніальній поведінці Китаю».

    Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років. Розглядаються два варіанти реалізації - створити подібну мережу силами уряду або доручити це американським стільниковим операторам. Перший варіант бачиться американському уряду більш кращим, проте другий варіант стане для нього «меншим фінансовим потрясінням».

    Нагадаємо, що поки в більшості країн світу здійснюються проекти з впровадження 5G-звязку, в Україні йдеться лише про впровадження 4G. Зокрема, наприкінці січня має відбутися анонсований президентом Порошенко акуціон з продажу частот для комунікаційного стандарту 4G.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    США Китай телефон технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ