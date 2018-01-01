У США з'явиться централізована мобільна мережа 5G

Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років

Інформаційний портал Axios повідомив з посиланням на секретні матеріали Ради національної безпеки США про те, що влада країни має намір створити захищену надшвидкісну мобільну мережу 5G для запобігання можливої кіберзагрози з боку Китаю. «Китай захопив домінуючу позицію у виробництві і управлінні мережевою інфраструктурою, І відмова від



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Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років

Інформаційний портал Axios повідомив з посиланням на секретні матеріали Ради національної безпеки США про те, що влада країни має намір створити захищену надшвидкісну мобільну мережу 5G для запобігання можливої кіберзагрози з боку Китаю.

«Китай захопив домінуючу позицію у виробництві і управлінні мережевою інфраструктурою, І відмова від створення подібної мережі призведе до постійного відставання від Китаю в інформаційному полі», - наводить портал витяги з секретного документа.

Також у раді вказують, що нова мережа допоможе США протистояти «неоколоніальній поведінці Китаю».

Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років. Розглядаються два варіанти реалізації - створити подібну мережу силами уряду або доручити це американським стільниковим операторам. Перший варіант бачиться американському уряду більш кращим, проте другий варіант стане для нього «меншим фінансовим потрясінням».

Нагадаємо, що поки в більшості країн світу здійснюються проекти з впровадження 5G-звязку, в Україні йдеться лише про впровадження 4G. Зокрема, наприкінці січня має відбутися анонсований президентом Порошенко акуціон з продажу частот для комунікаційного стандарту 4G.

Джерело: 112 Україна