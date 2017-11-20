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    Білл Гейтс пожертвував 40 мільйонів доларів на створення ідеальної корови

    Нова корова має краще переносити спеку
    Американський підприємець Білл Гейтс пожертвував 40 мільйонів доларів на створення ідеальної і продуктивної корови. Як повідомляє видання Business Insider, гроші були передані організації GALVmed, що займається генетичними дослідженнями. За словами Гейтса, нова корова зможе давати стільки ж молока, скільки і звичайна, проте буде краще переносити
    • Сьогодні, 19:22
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    Нова корова має краще переносити спеку

    Американський підприємець Білл Гейтс пожертвував 40 мільйонів доларів на створення ідеальної і продуктивної корови. Як повідомляє видання Business Insider, гроші були передані організації GALVmed, що займається генетичними дослідженнями.

    За словами Гейтса, нова корова зможе давати стільки ж молока, скільки і звичайна, проте буде краще переносити спеку. Новий вид корів допоможе підвищити рівень життя в найбідніших регіонах планети. Завдяки генетичним змінам тварина стане більш продуктивною, вважає підприємець.

    Білл Гейтс є засновником найбільшого в світі Благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс. Підприємець неодноразово жертвував свої особисті кошти на боротьбу із захворюваннями, розробку вакцин і поліпшення життя в найбідніших регіонах планети.

    Нагадаємо, засновник Amazon Джефф Безос пожертвував 33 мільйони доларів дітям нелегальних іммігрантів

    Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.

    Джерело: Радіо Свобода

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