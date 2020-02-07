  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українського консула в Молдові підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

    • Розсилка
    Підозрюваним у нарузі над 17-річною дівчиною може бути консул Олександр Сторожук - Українського консула в Молдові підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої
    Підозрюваним у нарузі над 17-річною дівчиною може бути консул Олександр Сторожук

    Слідчі попросили, щоб український консул не покидав територію Молдови на час проведення слідчих дій

    Консула України в Бельцях відсторонили від виконання обов’язків після того, як на його адресу надійшло звинувачення про зґвалтування неповнолітньої громадянки Молдови.

    Про це повідомляє місцевий портал СП.

    У коментарі виданню МЗС України підтвердило початок слідства щодо українського дипломата у справі про зґвалтування.

    «Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції РМ повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова про вчинення стосовно неї злочину консулом України в Бельцях», - зазначило українське міністерство.

    Молдовська сторона попросила, щоб український консул не покидав територію Молдови на час проведення слідчих дій.

    Державний секретар МЗС України відкрив дисциплінарне провадження, зазначили в українському міністерстві. На час його проведення дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків.

    Зауважимо, йдеться про консульство у Бельцях, що діє окремо від посольства у Кишиневі. За даними видання Deschide, звинувачення стосується консула Олександра Сторожука.

    За даними ЗМІ, йдеться про ймовірне зґвалтування 17-річної дівчини, яке трапилось 4 лютого. У ньому початково підозрюються двоє чоловіків 37 і 38 років.

    ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в слідстві, повідомили, що серед них - один з консулів України в Бельцях і його поки не затримали, оскільки у нього дипломатичний імунітет. Другий фігурант справи затриманий на 72 години.

    Раніше пресслужба посольства України повідомила ЗМІ, що працівник консульства в Бельцях не затриманий, звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено і його причетність до інциденту з'ясовується.

     

    МЗС дипломатія Молдова українці розслідування зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ