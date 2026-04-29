Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
фото: Reuters

Вимушена пауза в ігровій кар'єрі українця затягнеться

Крайній півзахисник збірної України Михайло Мудрик дискваліфікований на чотири роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Вінгер лондонського «Челсі» визнаний винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до Челсі в січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за синіх 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Усунення Михайла Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагається довести, що не вживав заборонені речовини.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
