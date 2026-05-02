Вперше в історії збірну України з футболу очолить іноземець – джерело

Святослав Василик
Андреа Мальдера працював в збірній України помічником Андрія Шевченка
Відомий італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

Що сказав Вацко

«Ну що, друзі, не можу з вами не поділитися супер інформацією, яку видав мій WhatsApp. Мій WhatsApp назвав імʼя нового головного тренера національної збірної України, і для мене це велика несподіванка.

У той час, коли вся футбольна і прифутбольна Україна запевняла мене, що головним тренером стане Мирон Маркевич, УАФ здивувала. Як мінімум, мене здивувала. Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його імʼя – Андреа Мальдера», – стверджує Вацко.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.

