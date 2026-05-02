Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон

Авторитетний інсайдер назвав клуб, у якому Миколенко продовжить кар’єру

Український захисник «Евертона» Віталій Миколенко продовжить контракт з англійським клубом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Чи підпише Миколенко новий контракт з «Евертоном»

За інформацією джерела, найближчими днями угода між «ірисками» та 26-річним футболістом буде продовжена. Чинний контракт закінчується після завершення поточного сезону.

У поточному сезоні в активі Віталія Миколенка 32 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, у яких він встиг відзначитися однією гольовою передачею. Кольори «ірисок» український захисник захищає з зими 2022 року. Оборонець переїхав у чемпіонат Англії за 23,5 млн євро з київського «Динамо».

Раніше була інформація, що «Евертон» збирається активувати пункт пролонгації контракту з оборонцем Віталієм Миколенком.

Договір із українцем чинний до літа. Проте, в угоді передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. «Іриски» нею скористаються, щоб не втратити оборонця безкоштовно та мати час на перемовини про новий контракт.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) склав рейтинг десяти найкращих футболістів світу до 21 року за кількістю голів і асистів у середньому за 90 хвилин.

Перше місце посів форвард київського «Динамо» та збірної України Матвій Пономаренко. Зокрема, українець обійшов зіркового вінгера іспанської «Барселони» Ламіна Ямаля, який опинився на другій позиції. Форвард донецького «Шахтаря» Кауан Еліас посів у рейтингу сьоме місце.