Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини

Українець дедалі гучніше грюкає у двері першої команди

Хавбек Данило Кревсун відзначився забитим м'ячем за дубль дортмундської «Боруссії» у поєдинку Регіональної ліги «Захід» чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ліги.

Українець вийшов у старті резервної команди «джмелів» на матч проти «Бохольта». Саме він зрівняв рахунок у протистоянні в другому таймі. Кревсун у дотик яскраво замкнув передачу з лівого флангу.

Щоправда, дотиснути скромний колектив із Вестфалії другій команді «Боруссії» Д не вдалося. З нічиєю в активі «джмелі» втратили нагоду вийти на другу сходинку в чемпіонаті. Команда залишилася третьою і вже втратила шанси на підвищення в класі.

Кревсун провів у нинішньому сезоні 28 матчів у Регіональній лізі. Українець до свого активу записав два голи та три асисти. У лютому він потрапив до заявки «Боруссії» Д на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Аталанти» з Бергамо, та на полі не з'явився.

Тим часом вундеркінд мюнхенської Леннарт Карл пропустить перший півфінал Ліги чемпіонів. Через м'язове ушкодження півзахисник пропустив шість матчів у всіх турнірах. Повернення юніора в склад очікують до другого поєдинку проти ПСЖ 6 травня.

До слова, українець Роман Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції. Нападник збірної України вийшов у старті «ткачів». На полі він провів 77 хвилин.