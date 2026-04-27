Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини

Антон Федорців
Данило Кревсун прагне потрапити до основної обойми «джмелів»
фото: ФК «Боруссія» Д

Українець дедалі гучніше грюкає у двері першої команди

Хавбек Данило Кревсун відзначився забитим м'ячем за дубль дортмундської «Боруссії» у поєдинку Регіональної ліги «Захід» чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ліги.

Українець вийшов у старті резервної команди «джмелів» на матч проти «Бохольта». Саме він зрівняв рахунок у протистоянні в другому таймі. Кревсун у дотик яскраво замкнув передачу з лівого флангу.

Щоправда, дотиснути скромний колектив із Вестфалії другій команді «Боруссії» Д не вдалося. З нічиєю в активі «джмелі» втратили нагоду вийти на другу сходинку в чемпіонаті. Команда залишилася третьою і вже втратила шанси на підвищення в класі.

Кревсун провів у нинішньому сезоні 28 матчів у Регіональній лізі. Українець до свого активу записав два голи та три асисти. У лютому він потрапив до заявки «Боруссії» Д на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Аталанти» з Бергамо, та на полі не з'явився.

Тим часом вундеркінд мюнхенської Леннарт Карл пропустить перший півфінал Ліги чемпіонів. Через м'язове ушкодження півзахисник пропустив шість матчів у всіх турнірах. Повернення юніора в склад очікують до другого поєдинку проти ПСЖ 6 травня.

До слова, українець Роман Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції. Нападник збірної України вийшов у старті «ткачів». На полі він провів 77 хвилин.

Читайте також

Віктор Циганков залишив слід у літописі «червоно-білих»
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Кріштіану Роналду-молодший незабаром може зіграти пліч-о-пліч із батьком
«Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина
22 квiтня, 12:22
Олександр Пищур наступного сезону гратиме в Ла Лізі
В «Жироні» підтвердили, що підпишуть чергового українця
24 квiтня, 17:20
Львівські юніори застосували в дербі кулаки
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Роман Яремчук в обіймах одноклубників
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Леннарт Карл став відкриттям сезону в складі «ротен»
Вундеркінд «Баварії» пропустить перший півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні, 15:59

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
