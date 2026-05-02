Лунін звернувся до Костюк після її перемоги на турнірі в Мадриді

glavcom.ua
фото: AP

У Марти в столиці Іспанії була особлива підтримка на трибунах

Український воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін привітав Марту Костюк з перемогою на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Що написав Лунін

Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою престижного грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі у двох сетах росіянку Мірру Андрєєву.

З перемогою українку привітав голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який разом з дружиною відвідував матчі Марти упродовж всього турніру в Мадриді. «Марта, найкраща! З перемогою, чемпіонка», – написав Андрій у соцмережах.

Друга ракетка України здобула найбільший титул у своїй професійній кар'єрі. Досі Костюк лише двічі тріумфувала у Турі і обидва рази на турнірах WTA 250: вперше в Остіні ще у березні 2023 року та в Руані у квітні 2026-го.

Завдяки цій перемозі Костюк оновила особистий рекорд за найвищою позицією в світовому рейтингу. Українка тепер посідатиме 15-те місце, до цього найкращим результатом тенісистки була 16-та позиція.

Також Костюк оновила особистий рекорд за перемогами на ґрунтовому покриті в одному сезоні. Перемога у фіналі над Андрєєвою стала для Марти 12-ю на ґрунті у сезоні-2026 – вона вже на два матчі перевершила показник у 10 перемог у сезоні-2021.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

