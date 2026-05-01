Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради

Лариса Голуб
glavcom.ua
У справі проходить депутат Київської міської ради Ігор Галайчук та його дружина
Суд постановив стягнути на користь держави три земельні ділянки, вартість інших активів, а також близько 10 млн грн доходів

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи депутата Київської міської ради та його дружини і постановив стягнути їх на користь держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Центр з протидії корупції та власні джерела у правоохоронних органах.

Повідомляється, що йдеться про депутата Київської міської ради від фракції «Батьківщина» Ігоря Галайчука та його дружину.

Суд постановив стягнути на користь держави три земельні ділянки, вартість інших активів, а також близько 10 млн грн доходів, отриманих від їх подальшого продажу.

За даними слідства, у 2021–2022 роках подружжя набуло у власність сім земельних ділянок під Києвом та збудувало два будинки. Загальна вартість майна становила 9,7 млн грн і на 7,7 млн грн перевищувала їхні підтверджені законні доходи.

Крім того, після продажу частини нерухомості за цінами, вищими за вартість придбання, подружжя отримало ще близько 10 млн грн доходу.

Аналіз фінансових даних сім’ї показав, що вони не мали достатніх законних джерел для набуття цих активів.

Зауважимо, раніше САП подала позов про конфіскацію активів депутата Київради Ігоря Галайчука та його дружини Марії. За даними прокуратури, у 2021–2022 роках подружжя набуло сім земельних ділянок під Києвом і збудувало два будинки загальною вартістю 9,7 млн грн.Також вони отримали близько 10 млн грн доходу від продажу частини цієї нерухомості. Перевірка офіційних доходів встановила, що законних коштів для придбання цих активів вони не мали.

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі службовцю Красилівського агрегатного заводу за отримання неправомірної вигоди. Йдеться про начальника відділу підприємства, якого викрили у 2025 році. За даними слідства, посадовець отримав від підприємця 1 990 840 грн неправомірної вигоди. Натомість він обіцяв укласти господарські договори на постачання комплектів заготовок, не створювати перешкод для прийняття продукції, забезпечити оплату та сприяти подальшій співпраці.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

