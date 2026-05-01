Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради

У справі проходить депутат Київської міської ради Ігор Галайчук та його дружина

Суд постановив стягнути на користь держави три земельні ділянки, вартість інших активів, а також близько 10 млн грн доходів

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи депутата Київської міської ради та його дружини і постановив стягнути їх на користь держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Центр з протидії корупції та власні джерела у правоохоронних органах.

Повідомляється, що йдеться про депутата Київської міської ради від фракції «Батьківщина» Ігоря Галайчука та його дружину.

Суд постановив стягнути на користь держави три земельні ділянки, вартість інших активів, а також близько 10 млн грн доходів, отриманих від їх подальшого продажу.

За даними слідства, у 2021–2022 роках подружжя набуло у власність сім земельних ділянок під Києвом та збудувало два будинки. Загальна вартість майна становила 9,7 млн грн і на 7,7 млн грн перевищувала їхні підтверджені законні доходи.

Крім того, після продажу частини нерухомості за цінами, вищими за вартість придбання, подружжя отримало ще близько 10 млн грн доходу.

Аналіз фінансових даних сім’ї показав, що вони не мали достатніх законних джерел для набуття цих активів.

