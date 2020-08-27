Україну чекає тотальний жорсткий карантин, ситуація погіршиться – епідеміолог



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Україну чекає тотальний жорсткий карантин

Держава не сприяє впровадженню інструментів захисту від коронавірусу, заявив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю

В Україні можуть ввести ще один тотальний карантин, коли всі підприємства й компанії знову доведеться закрити.

Про це в коментарі виданню «Гордон» заявив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

«Потрібно розуміти, для чого відповідальні уряди впроваджують карантинні заходи у своїх країнах. Для того, щоб знизити навантаження на систему охорони здоров'я і підготуватися до найгірших сценаріїв. В Україні від початку карантину жодних системних змін не відбулося ні в охороні здоров'я, ні в освіті», – зазначив Александрін.

Він сказав, що медики зараз фіксують наростання захворюваності, а з приходом осені, коли діти підуть у школи і дитсадки, ситуація почне погіршуватися.

«Зараз неможливо повернутися до життя, яке було в докарантинні часи. У нас триває наростання першої хвилі Covid-19. А з приходом осені ми побачимо наростання ГРВІ через те, що діти підуть у школи і дитсадки. Ситуація буде погіршуватися. А з огляду на те, що в нас не відбулося жодних системних змін, я думаю, на нас чекає черговий тотальний жорсткий карантин. Доведеться все закривати, тому що іншого виходу не буде. Залишається питання: а чи погодяться люди на такий карантин? Тим більше, що ситуація ускладниться проведенням місцевих виборів. На цьому тлі політики почнуть грати, і це погіршить епідемічну ситуацію», – вважає співрозмовник.

За його словами, держава не сприяє впровадженню інструментів захисту від коронавірусу.

«Ми проаналізували ситуацію з погляду юриспруденції. За час епідемії в Україні виписали понад 25 тис. штрафів за порушення карантину на громадян. Нагадаю: мінімальний штраф становить 17 тис. грн. А ще є ст. 320 Кримінального кодексу за порушення санітарного законодавства, яка раніше була мертвою, за нею нікого не притягали до відповідальності. А протягом останніх пів року за нею вже понад 220 стягнень. Що можна сказати? Держава не впроваджує додаткових інструментів профілактики Covid-19 і не дає жодних ресурсів суспільству для їх впровадження, зате вона викачує останні гроші з населення і підприємств через штрафи, намагаючись закрити свої дірки. Це шлях у нікуди», – резюмував Александрін.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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