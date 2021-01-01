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    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 1 січня

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    Україну накриють дощі - Україну накриють дощі: прогноз погоди на 1 січня
    Україну накриють дощі

    Удень буде плюсова температура

    У перший день 2021 року в Україні переважатиме дощова погода.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України хмарно, вночі опади, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі -1...+4 градуси, удень +1...+6 градусів.

    У Карпатах уночі опади, вдень невеликі опади, температура вночі і вдень 0...-5 градусів.

    На півночі України хмарно, дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +5...+10 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі невеликий дощ, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +5...+10 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

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    Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +7...+12 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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