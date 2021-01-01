Україну накриють дощі: прогноз погоди на 1 січня

Удень буде плюсова температура

У перший день 2021 року в Україні переважатиме дощова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, вночі опади, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 градуси, удень +1...+6 градусів.

У Карпатах уночі опади, вдень невеликі опади, температура вночі і вдень 0...-5 градусів.

На півночі України хмарно, дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +5...+10 градусів.

У центрі України хмарно, вночі невеликий дощ, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +5...+10 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +7...+12 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.