Україну накриють дощі: прогноз погоди на 1 січня
Удень буде плюсова температура
У перший день 2021 року в Україні переважатиме дощова погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України хмарно, вночі опади, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -1...+4 градуси, удень +1...+6 градусів.
У Карпатах уночі опади, вдень невеликі опади, температура вночі і вдень 0...-5 градусів.
На півночі України хмарно, дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +5...+10 градусів.
У центрі України хмарно, вночі невеликий дощ, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +5...+10 градусів.
На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.
На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +7...+12 градусів.
У Криму хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.