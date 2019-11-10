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    В Україні сьогодні буде хмарно, на Заході очікуються дощі

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    В Україні сьогодні буде хмарно, на Заході очікуються дощі

    Неділя видасться теплою і майже без опадів

    В Україні в неділю, 10 листопада, очікується хмарна погода.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів.

    На півночі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+16 градусів.

    У центрі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    На сході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.

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    На півдні України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів; у Запорізькій області вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    У Криму хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +18...+20 градусів.

    10 листопада в Києві хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +12...+14 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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