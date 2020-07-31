Столичний гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ закрили на карантин



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Фахівці «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» тестують всіх, хто контактував з інфікованими

На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти, з них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів - Кличко

Столичний гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» після спалаху коронавірусного захворювання закрили на карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

«Як ви знаєте, днями в столиці зафіксували великий спалах захворювання - в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету «Київський політехнічний інститут імені Сікорського». На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти. З них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші курсанти лікуються у гуртожитку під медичним наглядом», - повідомив Кличко.

За словами мера, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Також фахівці «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» тестують всіх, хто контактував з інфікованими. Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

«Після виявлення перших хворих, у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію. І роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція», - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, про спалах коронавірусу у столичному ВУЗі стало відомо 26 липня.

29 липня коронавірус виявили ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» .Отже, наразі у гуртожитку вже захворіли 133 курсанти.

Нагадаємо, станом на 31 липня у Києві за минулу добу ще у 110 жителів виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на Covid-19. Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 2941 мешканець Києва, за минулу добу 64 людини.

Коронавірус в Україні

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Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

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До відома, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).