Україну у середу заллє дощами (карта)



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За даними синоптика Діденко, температура повітря очікується комфортною - від +19 до +23 градусів, на півдні - до +25 градусів, на заході буде найсвіжіше - від +16 до +21 градуса

У середу практично повсюди - дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз ймовірні шквали та град. Хіба що крайній схід України все ж втримається від істотних опадів, переважно Луганщина. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Синоптик додала, що Західна Україна вирішила щедро поділитися небесною вологою з іншими областями.

«Циклон Axel у середу, 22 травня, визначатиме погоду в Україні. А ось антициклон з романтичним ім`ям Ophelia зробить сухою та сонячною погоду в Іспанії, Португалії, Франції та значній частині Великої Британії - на карті», - пояснила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Вона додала, що сам циклон Axel розташується над Польщею, частиною Німеччини та Чехії, а його атмосферні фронти знову поналивають дощів у більшості областей України.

«Ще раз! Циклон - не над нами, але впливатиме опосередковано через атмосферні фронти», - розказала Діденко.

За даними синоптика, температура повітря очікується комфортною - від +19 до +23 градусів. На півдні - до +25 градусів, на заході буде найсвіжіше - від +16 до +21 градуса.

«Завтра - день перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Над Каневом 22-го травня ходитимуть вологі хмари, очікуються дощі з грозами, при грозі можливий поривчастий вітер, вдень +20+22 градуси, у дощах +18+20 градусів», - зазначила вона.

За даними синоптика, у Києві вранці ще буде сонце, а ось вдень у столиці очікується дощ та гроза. Температура повітря дасть вільно дихати - передбачається у Києві близько +20 градусів.