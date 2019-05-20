Завтра в Україні очікуються дощі і похолодання



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Температура повітря знизиться до +23 градусів

В Україні 21-го травня очікується похолодання через циклон Axel, що «закидатиме нам атмосферні фронти». Про це написала метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, атмосферні фронти «закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання».

«Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, у Кропивницькому та районах, на Черкащині та Одещині, ввечері місцями в Криму. На решті території - без опадів», - пише синоптик.



Діденко зазначає, що у західних областях та на півночі України температура повітря знизиться.

«На Заході до +15+22 градусів, на Півночі до +19+23 градусів. На Півдні та Сході очікується +25+30 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, можливі пориви до сильного, особливо під час грози. Будьте уважними», - уточнила метеоролог.



Діденко поінформувала, що у Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22, +23 градусів, вітер буде поривчастим, є ймовірність дощу з грозою.

«Підготуйте завтра щось накинути на плечі», - попереджає Діденко.