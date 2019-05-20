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    Суспільство

    Завтра в Україні очікуються дощі і похолодання

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    Завтра в Україні очікуються дощі і похолодання

    Температура повітря знизиться до +23 градусів

    В Україні 21-го травня очікується похолодання через циклон Axel, що  «закидатиме нам атмосферні фронти». Про це написала метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook

    За словами Діденко, атмосферні фронти «закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання».

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    «Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, у Кропивницькому та районах, на Черкащині та Одещині, ввечері місцями в Криму. На решті території - без опадів», - пише синоптик.

    Діденко зазначає, що у західних областях та на півночі України температура повітря знизиться.

    «На Заході до +15+22 градусів, на Півночі до +19+23 градусів. На Півдні та Сході очікується +25+30 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, можливі пориви до сильного, особливо під час грози. Будьте уважними», - уточнила метеоролог.

    Діденко поінформувала, що у Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22, +23 градусів, вітер буде поривчастим, є ймовірність дощу з грозою.

    «Підготуйте завтра щось накинути на плечі», - попереджає Діденко.

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