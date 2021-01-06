Укравтодор попередив водіїв про туман та сніг з дощем у п'ятьох областях

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами

Проїзд основними дорогами забезпечений

В Україні на ранок середи, 6 січня, у п'яти областях випадав сніг, подекуди з дощем, ще у семи областях ─ слабкий дощ, на частині України ─ тумани. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечений.

«Станом на 6 годину 6 січня у Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях місцями невеликий сніг/сніг з дощем (де снігу випало до 2 см), у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Тернопільській та Черкаській областях слабкий дощ; у Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернівецькій областях туман. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре», ─ вказали дорожники.

Також зазначається, що на перевальних ділянках переважно без опадів:

на Торунському та Вишківському невеликий сніг,

на Івашківському та Орявському перевалах місцями дощ,

на Яблунецькому - туман. Стан покриття мокрий.

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, як і спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

Нагадаємо, в України 6 січня в Закарпатській області дощитиме, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень сягатиме місцями 12 градусів тепла.

До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).