Укравтодор попередив водіїв про туман та сніг з дощем у п'ятьох областях
Проїзд основними дорогами забезпечений
В Україні на ранок середи, 6 січня, у п'яти областях випадав сніг, подекуди з дощем, ще у семи областях ─ слабкий дощ, на частині України ─ тумани. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.
Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечений.
«Станом на 6 годину 6 січня у Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях місцями невеликий сніг/сніг з дощем (де снігу випало до 2 см), у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Тернопільській та Черкаській областях слабкий дощ; у Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернівецькій областях туман. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре», ─ вказали дорожники.
Також зазначається, що на перевальних ділянках переважно без опадів:
- на Торунському та Вишківському невеликий сніг,
- на Івашківському та Орявському перевалах місцями дощ,
- на Яблунецькому - туман. Стан покриття мокрий.
На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, як і спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.
Нагадаємо, в України 6 січня в Закарпатській області дощитиме, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень сягатиме місцями 12 градусів тепла.
До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).
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