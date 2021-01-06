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    Укравтодор попередив водіїв про туман та сніг з дощем у п'ятьох областях

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    На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами - Укравтодор попередив водіїв про туман та сніг з дощем у п'ятьох областях
    На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами
    Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры

    Проїзд основними дорогами забезпечений

    В Україні на ранок середи, 6 січня, у п'яти областях випадав сніг, подекуди з дощем, ще у семи областях ─ слабкий дощ, на частині України ─ тумани. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечений.

    «Станом на 6 годину 6 січня у Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях місцями невеликий сніг/сніг з дощем (де снігу випало до 2 см), у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Тернопільській та Черкаській областях слабкий дощ; у Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернівецькій областях туман. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре», ─ вказали дорожники.

    Також зазначається, що на перевальних ділянках переважно без опадів:

    • на Торунському та Вишківському невеликий сніг,
    • на Івашківському та Орявському перевалах місцями дощ,
    • на Яблунецькому - туман. Стан покриття мокрий.

    На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, як і спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

    Нагадаємо, в України 6 січня в Закарпатській області дощитиме, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень сягатиме місцями 12 градусів тепла.

    До слова, на Закарпатті розцвіла сакура (фото).

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      Теги: прогноз погоди дороги водій Укравтодор повітря дощ
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