Смертельна ДТП на Львівщині: загинув молодий водій (фото)

Водій не впорався з керуванням

На Львівщині 18 січня сталася трагічна автопригода поблизу села Плав'я. Водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням, виїхав з дороги у кювет та зіткнувся з опорою дорожнього знаку. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Від отриманих травм 23-річний водій помер на місці події.

За фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Всі обставини трагічної події з'ясує слідство.

Нагадаємо, 18 січня на Буковині водій збив на смерть жінку та втік: його розшукує поліція.

Як повідомлялося, 19 січня у Києві маршрутка збила на смерть чоловіка на переході (відео).

Читайте також: