Де врятуватися від морозу: у Києві діють пункти обігріву (адреси)

У столиці відкрилися додаткові цілодобові пункти обігріву біля залізничних вокзалів

Сильні морози вже кілька днів тримаються в Києві. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

Ще два цілодобових пункти обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу та Дарницького залізничного вокзалу, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, керівництво Південного вокзалу виділило окреме приміщення, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та відпочити.

З 18 січня пункт обігріву працює в окремому приміщенні під паркінгом біля вокзалу «Південний».

У пункті обігріву встановлено сидіння для 30 людей. Є стіл, чайник, чай, печиво, три обігрівачі. У приміщенні також працюють туалети і є водопостачання.

Наразі встановлюються інформаційні таблички та маркування з вказівниками, як пройти до пункту. Також місцезнаходження закладу можна дізнатися у чергового по вокзалу.

Біля Дарницького залізничного вокзалу розпочав роботу цілодобовий пункт обігріву та безкоштовного харчування. Проєкт із допомоги соціально-незахищеним верствам населення під час зимових морозів реалізують ГО «Нагодуй голодного» за підтримки Дарницької райдержадміністрації та спеціалізованих профільних служб і волонтерів.

Пункт обігріву у вигляді намету розміщено біля Дарницького залізничного вокзалу на території парку «Привокзальний».

Тепер кожен, хто потребує, може цілодобово: зігрітися, з’їсти гарячий обід і випити чай із печивом, отримати медичну допомогу та гуманітарну допомогу у вигляді теплого одягу.

Окрім того, відвідувачі пункту можуть отримати безкоштовну консультацію із низки питань. Наприклад, як відновити документи, куди звернутися за медичною допомогою тощо, а за результатами експрес обстеження звернутися до реабілітаційного центру або притулку.

Як повідомлялося, у Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16-19 градусів, вдень -12-14 градусів.