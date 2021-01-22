Сухо і різке потепління до +11: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

У Києві та області 22 січня без опадів, температура вдень 2-4° тепла

Україну залишає арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну йдуть теплі повітряні маси, які подекуди піднімуть температуру до +11°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що вже у п’ятницю, 22 січня, у західних та південних регіонах України температура вночі близько 0°, вдень до 10° тепла. На решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни до 12° морозу, вдень до 6° тепла.

Опади сьогодні не очікуються, лише невеликий дощ з мокрим снігом ймовірний у Карпатах та на Закарпатті. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.