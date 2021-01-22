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    Події в Україні

    Сухо і різке потепління до +11: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

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    <p>В Україну прийшла відлига</p> - Сухо і різке потепління до +11: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

    В Україну прийшла відлига

    У Києві та області 22 січня без опадів, температура вдень 2-4° тепла

    Україну залишає арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну йдуть теплі повітряні маси, які подекуди піднімуть температуру до +11°.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Зазначається, що вже у п’ятницю, 22 січня, у західних та південних регіонах України температура вночі близько 0°, вдень до 10° тепла. На решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни до 12° морозу, вдень до 6° тепла.

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    Опади сьогодні не очікуються, лише невеликий дощ з мокрим снігом ймовірний у Карпатах та на Закарпатті. На дорогах місцями ожеледиця.

    У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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