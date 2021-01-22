На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки

Вдень у столиці очікується плюсова температура

Сьогодні, 22 січня, вранці в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Водіям слід під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

Із різким потеплінням у Києві з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок.

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій: