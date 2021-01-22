На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки
Вдень у столиці очікується плюсова температура
Сьогодні, 22 січня, вранці в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Водіям слід під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
Із різким потеплінням у Києві з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок.
Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:
- звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
- не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
- по можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
- слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;
- власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;
- якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум – ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.