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    На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки

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    Видимість не перевищує 500 м - На Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки
    Видимість не перевищує 500 м
    Фото з відкритих джерел

    Вдень у столиці очікується плюсова температура

    Сьогодні, 22 січня, вранці в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Водіям слід під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

    Із різким потеплінням у Києві з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок.

    Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:

    • звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
    • не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
    • по можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
    • слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;
    • власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;
    • якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум – ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.
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    Теги: прогноз погоди Київ водій негода
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