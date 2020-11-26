«Укргазвидобування» необхідно негайно виводити зі складу «Нафтогазу» – нардеп

Треба вимагати від уряду звільнити «Укргазвидобування» від неефективної системи корпоративного управління з боку «Нафтогазу», вважає Кучеренко

Передача державної компанії «Укргазвидобування» у пряме підпорядкування Кабміну сприятиме підвищенню ефективності її роботи і дасть можливість компанії самостійно, за ринковими цінами, продавати на біржі видобутий газ. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко.

«Треба вимагати від уряду звільнити «Укргазвидобування» від абсолютно неефективної системи корпоративного управління з боку НАК «Нафтогаз». Передача «Укргазвидобування» у пряме підпорядкування Кабінету міністрів, поставила б крапку в питанні - чи потрібен нам взагалі НАК «Нафтогаз», чи ні», - відзначив Кучеренко під час презентації ініційованого ним законопроєкту №4400 щодо створення конкуренції на ринку природного газу та ліквідації монополізму «Нафтогазу».

За словами народного депутата, монопольне становище «Нафтогазу» на ринку природного газу не відповідає суспільним інтересам, створює ризики зловживання таким становищем і здійснення корупційних дій посадовцями «Нафтогазу».

Кучеренко вважає, що для налагодження роботи ринку газу в Україні, необхідно виводити газ вітчизняного видобутку на відкриту для всіх суб'єктів ринку біржову платформу і обґрунтовує цю необхідність в своєму законопроєкті.

«Нема другого механізму, окрім біржової торгівлі, для забезпечення вільного доступу до ресурсу всіх суб'єктів ринку. Механізм біржової торгівлі газом «Укргазвидобування» зовсім не суперечить жодним законам, а навпаки він створить ринкове конкурентне середовище для визначення справедливої ціни на ринку. Він поклав би край абсолютно неправильному підходу до ціноутворення за формулою «Амстердам +», коли йде прив'язка до імпортної ціни», - сказав нардеп.

Він запевнив, що вивільнення «Укргазвидобування» від «паразитування» Групи «Нафтогаз» вирішить питання монопольного становища Групи і призведе до зниження ціни газу для кінцевого споживача.

«Конкурентний ринок і продаж газу на біржі - це ті механізми, які допоможуть ціні на газ знизитися, адже буде знайдений баланс між платоспроможністю споживача і можливістю «Укргазвидобування» забезпечувати виконання своєї виробничої програми. Тому, однозначно можу сказати, що вона знизиться», - запевнив нардеп.

Зазначимо, незважаючи на те що «Нафтогаз» після відкриття ринку газу з 1 серпня цього року значно збільшив ціну газу для населення, збиток Групи «Нафтогаз» за три квартали 2020 склав 17 мільярдів гривень, в той час як за аналогічний період минулого року «Нафтогаз» отримав прибуток у розмірі 12,9 мільярдів гривень.

Нагадаємо, напередодні «Нафтогаз» озвучив ціну блакитного палива на грудень.

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