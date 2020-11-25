«Нафтогаз» озвучив ціну блакитного палива на грудень

У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у грудні 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Крім того, тариф «річний» у грудні збережений на рівні 6,45 грн/куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз» різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК «Нафтогаз України» підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, «Нафтогаз» підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

У жовтні ціна газу не змінювалася.

У листопаді «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Крім того, тариф «річний» з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.



