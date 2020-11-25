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    «Нафтогаз» озвучив ціну блакитного палива на грудень

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    Тариф &laquo;річний&raquo; у грудні збережений на рівні 6,45 грн/куб. м - «Нафтогаз» озвучив ціну блакитного палива на грудень
    Тариф «річний» у грудні збережений на рівні 6,45 грн/куб. м

    У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у грудні 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася.

    Про це повідомляється на сайті компанії.

    Крім того, тариф «річний» у грудні збережений на рівні 6,45 грн/куб. м. 

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    Нагадаємо, «Нафтогаз» різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК «Нафтогаз України» підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, «Нафтогаз» підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

    У жовтні ціна газу не змінювалася.

    У листопаді «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Крім того, тариф «річний» з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

     Читайте також: Плата за доставку газу змінюється. Все, що треба знати про нові правила


    Теги: газ Нафтогаз України ціни
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