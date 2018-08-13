«Укроборонпром» втратив десять позицій у рейтингу виробників зброї



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Це єдина українська компанія, що потрапила в цей рейтинг, зайнявши 72 місце

Український державний концерн «Укроборонпром» опустився на 72-у сходинку у топ-100 світових виробників зброї.

Рейтинг склало видання Defense News.

Це єдина українська компанія, що потрапила в цей рейтинг, зайнявши 72 місце. Раніше держконцерн займав 62 місце. Згідно з повідомленням, в минулому році, річний дохід «Укроборонпрому» скоротився на 19% до 873,45 млн дол.



Лідерами рейтингу є компанії Lockheed Martin (США), Raytheon Company (США), BAE Systems (Великобританія), Northrop Grumman (США), Boeing (теж США).

До Списку також увійшли 4 турецькі компанії: ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN і STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ).



ASELSAN розташувалася на 55-й позиції списку, TUSAŞ - на 64 місці, ROKETSAN - на 96 позиції, а STM - 97 рядку рейтингу.



Зазначимо, що російська компанія «Алмаз-Антей» посіла восьме місце в рейтингу.

Американське видання відзначає, що за підсумками 2017 року оборонні доходи (100 відсотків від загальних) російського виробника систем ППО і ПРО, зокрема С-400, у порівнянні з 2016 роком, зросли на 39 відсотків - з 6,6 до 9,1 мільярда доларів. У рейтингу минулого року «Алмаз-Антей» займав 11-е місце.

До слова, в Україні випробували модернізований танк, оснащений ракетами «Комбат».

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